Врач сообщил, что у Байдена обнаружен высококонтактный штамм Омикрона BA.5

Лечащий врач заявил, что новые симптомы болезни Байдена говорят о наличии у него штамма Omicron, который имеет высокую скорость распространения.

Президент Джо Байден заразился высококонтагиозным вариантом коронавируса, который быстро распространяется по Соединенным Штатам.

Врач проинформировал, что теперь у пациента болит тело и горло после положительного теста.

Этот вариант, известный как штамм BA.5, является ответвлением Omicron, появившегося в конце прошлого года, и считается, что именно он ответственен за подавляющее большинство случаев заболевания коронавирусом в стране.

Лечащий врач президента, доктор Кевин О’Коннор, в своем последнем отчете о состоянии Байдена написал, что ранние симптомы болезни Байдена, включая насморк и кашель, стали менее выраженными. В предыдущих комментариях О’Коннора не упоминались о боли в горле и ломоте в теле.

В отчете указано, что жизненные показатели Байдена, такие как кровяное давление и частота дыхания, «остаются абсолютно нормальными, уровень насыщения кислородом отличный, одышка полностью отсутствует».

О’Коннор сказал, что результаты предварительного секвенирования, показавшие наличие варианта BA.5, не влияют на план лечения Байдена «никоим образом».

Байден сдал положительный анализ на коронавирус в четверг утром. С тех пор он изолирован в резиденции Белого дома. Представители администрации подчеркивают, что симптомы у него легкие, поскольку вакцинирован четырьмя дозами, а сразу после заражения начал принимать противовирусный препарат «Паксловид».

Во время онлайн-встречи в пятницу с экономическими советниками голос Байдена был хриплым, но он настаивал: «Я чувствую себя намного лучше, чем кажется».

«Курсор» ранее информировал, что Байден рассказал, как чувствует себя после заражения COVID-19.

Также трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса.