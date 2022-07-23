Байден рассказал, как чувствует себя после заражения COVID-19

Симптомы COVID-19 оставили президента США Джо Байдена с хриплым голосом и кашлем, когда он встречался в пятницу по видеоконференции со своей ведущей экономической командой. Но президент попытался сделать успокаивающий тон, заявив: «Я чувствую себя гораздо лучше, чем кажется».
Позже, в пятницу, чиновники Белого дома сообщили журналистам, что Байден работает более восьми часов в день. Его аппетит не уменьшился — в разговоре со своими советниками Байден демонстрировал пустую тарелку с крошками — и он подписывал законопроекты и участвовал в ежедневных брифингах разведки, хотя и по телефону.
«Он по-прежнему выполняет работу президента», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Курсор ранее писал, что врач Байдена рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом президента США. Врач Байдена сказал, что температура президента вернулась к норме, и он продолжает испытывать насморк, усталость и время от времени кашель через день после постановки диагноза COVID-19.
Также трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса. Эпидемия коронавируса в Израиле все никак не может подойти к концу — сегодня стало известно о трех гражданах, которые вернулись из других стран зараженными новой мутацией COVID-19.
Стало известно, что Модерна протестирует в Израиле новую вакцину от COVID-19. Медицинский центр «Шиба» объявил, что наряду с другими клиниками на международном уровне принимает участие в тестировании вакцины Модерна.