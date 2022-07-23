Байден рассказал, как чувствует себя после заражения COVID-19

Врачи президента США заявили, что его легкие симптомы COVID сходят на нет, и он хорошо реагирует на лечение. Сообщается, что Байден работает более восьми часов в день.

Симптомы COVID-19 оставили президента США Джо Байдена с хриплым голосом и кашлем, когда он встречался в пятницу по видеоконференции со своей ведущей экономической командой. Но президент попытался сделать успокаивающий тон, заявив: «Я чувствую себя гораздо лучше, чем кажется».

Позже, в пятницу, чиновники Белого дома сообщили журналистам, что Байден работает более восьми часов в день. Его аппетит не уменьшился — в разговоре со своими советниками Байден демонстрировал пустую тарелку с крошками — и он подписывал законопроекты и участвовал в ежедневных брифингах разведки, хотя и по телефону.

«Он по-прежнему выполняет работу президента», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Курсор ранее писал, что врач Байдена рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом президента США. Врач Байдена сказал, что температура президента вернулась к норме, и он продолжает испытывать насморк, усталость и время от времени кашель через день после постановки диагноза COVID-19.