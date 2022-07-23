Байден рассказал, как чувствует себя после заражения COVID-19

09:36, Сегодня
Политика, Коронавирус, Мировые новости
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Фото: Matty Stern/US Embassy of Tel Aviv

Врачи президента США заявили, что его легкие симптомы COVID сходят на нет, и он хорошо реагирует на лечение. Сообщается, что Байден работает более восьми часов в день.

Симптомы COVID-19 оставили президента США Джо Байдена с хриплым голосом и кашлем, когда он встречался в пятницу по видеоконференции со своей ведущей экономической командой. Но президент попытался сделать успокаивающий тон, заявив: «Я чувствую себя гораздо лучше, чем кажется».

Позже, в пятницу, чиновники Белого дома сообщили журналистам, что Байден работает более восьми часов в день. Его аппетит не уменьшился — в разговоре со своими советниками Байден демонстрировал пустую тарелку с крошками — и он подписывал законопроекты и участвовал в ежедневных брифингах разведки, хотя и по телефону.

«Он по-прежнему выполняет работу президента», — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Курсор ранее писал, что врач Байдена рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом президента США. Врач Байдена сказал, что температура президента вернулась к норме, и он продолжает испытывать насморк, усталость и время от времени кашель через день после постановки диагноза COVID-19.

Также трое израильтян заразились новым вариантом коронавируса. Эпидемия коронавируса в Израиле все никак не может подойти к концу — сегодня стало известно о трех гражданах, которые вернулись из других стран зараженными новой мутацией COVID-19.

Стало известно, что Модерна протестирует в Израиле новую вакцину от COVID-19. Медицинский центр «Шиба» объявил, что наряду с другими клиниками на международном уровне принимает участие в тестировании вакцины Модерна.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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