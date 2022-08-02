Врачи диагностируют у детей по всему миру несуществующую болезнь

Авторы считают, что педиатрам нужно прекратить диагностировать у детей «боли роста», пока не появится больше проверенной информации о причинах их возникновения.

Ученые из Сиднейского Университета в Австралии заявили, что «боли роста», которые часто диагностируют детям, могут быть мифом. Так, этот недуг практически не исследован.

О новом исследовании написали в журнале Pediatrics.

Согласно статистическим данным, примерно треть детей испытывают боли роста. Медики не могут однозначно сказать, что вызывает такие ощущения у детей. Предполагается, что они могут передаваться по наследству.

И вот авторы новой работы проанализировали 147 исследований по этому поводу, где есть хоть какая-то информация об этом недуге. Как оказалось, медицина не установила четких критериев для того, чтобы определить «боли роста». Более того, некоторые определения весьма противоречивы.

Так, в более чем 80 процентах исследований даже не указывался возраст детей. Также в 95 процентах работ не было данных о скорости роста и вообще о его наличии.

Ученые предположили, что «боли роста» — это якобы диагноз, который врачи ставят, когда внятно не могут объяснить, что происходит с ребенком.

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