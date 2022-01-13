Временный премьер-министр Ливии опроверг сообщения о встрече с главой Моссада

Выборы в Ливии, которые должны были состояться 24 декабря, были перенесены на месяц после того, как оргкомитет не смог завершить подготовительную работу.

Временный премьер-министр Ливии опроверг сообщения в среду о встрече с главой Моссада в Иордании для обсуждения нормализации отношений с Израилем.

Об этом сообщает World Israel News.

Саудовское телевидение заявило в среду, что премьер-министр Ливии Абдул Хамид Дбейбех встретился с израильским директором Моссада Давидом Барнеа в Аммане, столице Иордании. Согласно сообщению, встреча состоялась для обсуждения нормализации отношений между Израилем и Ливией, однако дата встречи не уточняется. Однако правительство Ливии официально опровергло эти сообщения.

«Этого не было и не будет в будущем. Наша позиция тверда и ясна в отношении палестинского дела», — говорится в заявлении.

В октябре 2021 года казалось, что Ливия движется к нормализации отношений с Израилем. Ведущий кандидат в президенты того времени генерал Халифа Афтар неоднократно выражал желание нормализовать отношения с еврейским государством. Афтар также объявил, что в случае избрания он будет работать над тем, чтобы это произошло.

Тем не менее выборы в Ливии, которые должны были состояться 24 декабря, были перенесены на месяц после того, как оргкомитет не смог завершить подготовительную работу. Если Афтар будет избран новым президентом Ливии, Израиль может ожидать прогресса в процессе нормализации отношений. Временное правительство североафриканской страны отрицает свое намерение двигаться в этом направлении.

Ранее Курсор сообщал, что выборы в Ливии провалились из-за отсутствия плана выхода из кризиса.

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