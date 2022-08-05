Встреча в Сочи: стали известны итоги переговоров путина и Эрдогана

Об итогах состоявшихся сегодня в Сочи переговоров сообщили российские власти. Теперь Турция будет применять способ частичной оплаты в рублях за российский газ.

На встрече в Сочи президента рф* путина и президента Турции Эрдогана обсуждались вопросы экспорта зерна из украинских портов.

Также российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций, об этом сообщило издание The Washington Post.

В статье утверждается, что накануне переговоров двух президентов украинская разведка перехватила соответствующее предложение российских властей.

Сообщается, что рф призывала Турцию согласовать разрешение приобретений доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах.

Это позволило бы скрыть происхождение нефти и нефтяное эмбарго Евросоюза и другие санкции.

В перехвате также россия просила открыть крупнейшим финансовым структурам рф счета в государственных банках Турции. Это позволит российским олигархам работать внутри свободных экономических зон.

В этом перехвате не было данных о согласии Турции содействовать россии. Это могло бы навлечь на турецкие компании и банки такой же пакет западных санкций.

Позже поступили данные от вице-премьера правительства рф Александра Новака, что путин и Эрдоган договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа в Турцию.

«Курсор» писал, что в Украине пояснили, чем грозит «замораживание» войны.

Также мы сообщали, что бойцы «Азова» показали захватывающие кадры боя с российскими оккупантами от первого лиц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!