ВСУ одной гранатой M433 уничтожили танк рф стоимостью в несколько миллионов долларов

Танк российских захватчиков был ликвидирован солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для этого украинским защитникам понадобилась всего одна 40-миллиметровая граната M433.

Боеприпас был сброшен с украинского дрона.

Видео «демилитаризации» боевой техники рашистов опубликовал в «телеграмме» 29 сентября волонтер Юрий Мысягин.

После попадания в танк произошла детонация боекомплекта. В результат боевая машина, которая оценивается в несколько миллионов долларов была полностью уничтожена.



Волонтер отметил, что на разработку систем сброса понадобилось очень мало средств. Российский танк фактически прекратил функционировать без серьезных усилий.

Российские войска вторглись в Украину 24 февраля. В начале апреля украинские силы вернули себе большие территории вокруг Киева после того, как россия отступила от украинской столицы. С начала вторжения российские захватчики понесли тяжелые потери, было уничтожено или захвачено значительное количество российского оружия.

Ранее «Курсор» сообщал, что два бомбардировщика типа Су-24 Воздушных Сил ВСУ атаковали россиян в районе села Давыдов Брод в Херсонской области. Украинские авиасилы нанесли удар неуправляемыми бомбами весом в 250 килограммов. После проведения соответствующий действий самолеты легко и непринужденно вышли из зоны удара.

Украина продолжает атаковать российские позиции под Херсоном, нанося удары по российским транспортным и логистическим объектам. За последние недели украинские войска добились успехов в нескольких местах на линии фронта с Россией. ВСУ также атаковали мосты, переправы и понтоны, пытаясь сделать российские позиции на западном берегу Днепра неустойчивыми и тем самым заставить их отступить.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!