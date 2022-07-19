ВСУ показали, как «особенная» гаубица FH70 помогает уничтожать российских оккупантов: мощное видео

Несмотря на то, что FH70 – прицепная, она является самоподвижной гаубицей. Неизвестно, какая страна передала Украине новые гаубицы, но о поставках FH70 сообщала Италия.

В открытом доступе появилось видео, показывающее процесс стрельбы украинских артиллеристов из буксированной гаубицы FH70 «натовского» калибра 155 мм.

Об этом пишет Defense Express.

О передаче таких гаубиц Вооруженным Силам Украины стало известно в конце мая 2022 года. И это по сути только второе видео, изображающее непосредственную боевую работу FH70 по уничтожению российских оккупантов.

Гаубицы FH70 ВСУ имеют сразу несколько «изюминок». Первая – это страна фактического происхождения. Формально, производитель – Италия.

Но есть основания полагать, что на самом деле эти гаубицы Украине передала Эстония, которая к концу 2021 года имела 24 экземпляра FH70. Впрочем, похоже, что необходимые для поддержания боеспособности комплектующие поставляла именно Италия.

Другая «изюминка» — FH70 имеет вспомогательный двигатель, поэтому FH70 можно назвать и самоподвижной и буксированной гаубицей. Дальность стрельбы FH70 может достигать 24 км, темп стрельбы – 6 выстрелов в минуту, также есть «опция» стрельбы очередью из 3 выстрелов за 15-20 секунд.

А как происходит работа расчета гаубицы FH70 на всех этапах (развертывание, подготовка к выстрелу, выстрелы и сворачивание), можно увидеть вот на этом видео:

Напомним, что стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!