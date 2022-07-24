ВСУ показали, как уничтожают оккупантов украинским ПТРК Стугна-П

Силы обороны Украины применили противопехотные управляемые ракеты для уничтожения российских военных.

Об этом говорится в сообщении 58-й механизированной бригады имени гетмана Ивана Выговского, опубликованном на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

ПТРК "Стугна-П" 58 бригады ВСУ поразила российскую БМП.#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/Tv2aI8Aj3s — Andreas Lipschitz ꑭ (@lipschz) July 23, 2022

«В результате меткого выстрела бойцов 58-й ОМСБр из «Стугны» противотанковый расчет противника был ликвидирован. Для уничтожения оккупантов была применена противопехотная осколочная управляемая ракета», — говорится в сообщении.

Интересно, что бойцы 58-й мотострелковой бригады Украины использовали противопехотные осколочные управляемые ракеты для уничтожения российских военнослужащих. Для этих целей может использоваться штатная противопехотная ракета РК-2ОФ украинского производства. Калибр ракеты составляет 130 мм. Противник поражается с помощью 600 осколков, которые образуются в результате взрыва боевой части ракеты, пишут эксперты Defense Express.

Напомним, что украинские артиллеристы нанесли несколько крайне результативных ударов по россиянам на Донбассе. В частности вблизи Лисичанска под огонь попал ОМОН из Сахалина, который только прибыл на ротацию.

Еще мы писали, что посол в Украине Михаэль Бродский считает, что для Украины актуален пример Израиля, и в будущем она применит у себя израильские принципы.