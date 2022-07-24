Михаэль Бродский: Как Украине построить «Израиль Восточной Европы»

Посол в Украине подчеркивает важность сохранения демократии в стране, при этом независимость наступает тогда, когда «люди принимают решение перестать быть жертвами».

Посол в Украине Михаэль Бродский считает, что для Украины актуален пример Израиля, и в будущем она применит у себя израильские принципы.

Бродский заявил: «Украине важно понять, что такое быть Израилем, что такое играть, как Израиль.»

Поэтому посол уверен: «Для Украины израильский путь является очень интересным, очень поучительным».

Он подчеркнул: «Один из уроков Холокоста был в том, что Израиль только тогда стал государством, когда евреи приняли для себя решение, что жертвой они больше не будут, что они будут защищать себя с оружием руках».

Украине важно понимать, что нужно во что бы то ни стало сохранить демократию, считает Михаэль Бродский.

Возникшие после начала российского вторжения трения на дипломатическом уровне между Украиной и Израилем известны, и стороны «пытаются разобраться, как их можно преодолеть и что делать».

«Курсор» писал о реакции Михаила Горбачева: путин уничтожил дело всей его жизни. Горбачев полностью осознает, что происходит в Украине и к каким последствиям привели амбиции путина. «Дело всей моей жизни уничтожено», — говорит он.

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