ВСУ показали, как уничтожили российский «Гиацинт-С» с помощью HIMARS

Советская 152-мм самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, разрушения огневых точек и полевых сооружений, борьбы с тяжелыми САУ и танками противника.

В Луганской области украинские военные применяли американские реактивные установки для уничтожения российских установок «Гиацинт-С».

Недалеко от оккупированного поселка Попасна была поражена позиция двух самоходных установок 2С5 «Гиацинт-С».

Волонтер фонда «Армия SOS» Ярослав Тропинов рассказал, что по позиции россиян военные выпустили две ракеты GMLRS из РСЗО М142 HIMARS.

Момент поражения ракетами GMLRS позиции российских военных по САУ 2С5 «Гиацинт-С» в районе Попасной запечатлен на фото:

Before and after photos reportedly showing HIMARS strikes on two Russian 2S7 Pion/Malka artillery pieces.https://t.co/PWRc5VWVtH pic.twitter.com/SUScw4UF1U — Rob Lee (@RALee85) October 26, 2022

«Две ракеты HIMARS — и обезврежены две очень дальнобойные самоходные пушки», — рассказал Ярослав Тропинов.

Разведкой и корректировкой огня занимался беспилотник «Валькирия» и система «Кропива» от «Армия SOS».

Армия SOS стала местом, куда передают сотни планшетов для армии. На них волонтеры устанавливают приложение для артиллеристов «Кропива».

«Кропива» помогает производить соответствующие баллистические расчеты для точного огневого удара украинских артиллеристов.

Как пишет Милитарный, после попадания ракет GMLRS одна установка «Гиацинта-С» была уничтожена и потеряла свою пушку. Вторая установка, вероятно, получила серьезные повреждения.

Советская 152-мм самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С» предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, разрушения огневых точек и полевых сооружений, борьбы с тяжелыми САУ и танками противника.

Максимальная дальность выстрела 27000 метров при использовании обычных боеприпасов (в некоторых источниках указывают другую цифру – 28400 метров).

Ранее Курсор писал, что российские хакеры взломали сайт Кнессета.