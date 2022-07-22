ВСУ показали ювелирную работу дрона-камикадзе Warmate по позициям россиян вблизи Запорожской АЭС

Вооруженные Силы Украины нанесли точечные удары по позициям армии рф* вблизи Запорожской АЭС.

Соответствующее видео было опубликовано Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

На нем зафиксировано два удара. Первый – по БМ-21 «Град», в результате которого была повреждена артиллерийская часть («пакет»). Второй – по палаточному городку, рядом с которым россияне расположили мобильную топливную станцию.

О последнем говорят характерные «подушки» – мягкие топливные резервуары. В результате пожара палаточный городок был уничтожен.

Также ГУР сообщает об успешном ударе по авто с зенитными установками, а также уничтожении трех военных армии рф и о 12 раненых. В то же время на видео попал и сам дрон-камикадзе, который был использован для этого удара.

Warmate может находиться в воздухе около 40 минут, во время атаки он разгоняется до 150 км/ч и уничтожает цель 1,4-кг фугасной или термобаричной частью.

Кроме того, наш сайт писал, что в москве нашли мертвым генерал-майора фсб.

Еще напомним, что в правительстве опасаются, что россия перестанет выпускать в Израиль новых репатриантов.