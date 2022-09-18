ВСУ сбили российский Ка-52 Аллигатор: обнародованы фото

Подразделения противовоздушной обороны ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

Об этом первым сообщил народный депутат Юрий Мысягин.

По его информации, вертолет уничтожили зенитной ракетой вблизи Великой Новоселки Волоновского района Донецкой области.





Он опубликовал несколько фотографий с места падения Ка-52.

«Столб дыма в полях стоит такой, что его видно за много километров. Судьба экипажа уничтоженного вертолета КА-52 пока неизвестна, возможно, экипаж не выжил, поскольку попадание было ракетой из ЗРК, выпущенной Воздушными силами ВС ”, – написал Мысягин.

Подтверждение потери россиянами Ка-52 уже традиционно поступило из российского телеграм канала Fighterbomber. Администратор опубликовал черно-белое фото Ка-52 с комментарием «Вечного полета братья…».

Ка-52 «Аллигатор» — российский боевой вертолет.

Экипаж машины – 2 человека. Летные характеристики Ка-52 позволяют развивать скорость до 300 км/ч и достигать статического потолка 4000 м.

«Курсор» писал ранее, что канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что предоставленное Украине немецкое оружие сыграло «решающую» роль в контрнаступлении ВСУ, а также он высказался о поставках нового вооружения.

Напомним также, что использование россией* иранских баражирующих боеприпасов «Shahed-136» создало новые опасности для ВСУ.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!