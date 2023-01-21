Украинские военные уничтожили вражеское вооружение и солдат рф: видео попало в сеть

Украинские военные уже почти 11 месяцев живут в режиме обороны и наступления. Война с россией* кардинально изменила жизнь целой страны, и в значительной степени повлияла на жизнь ближайших государств.

ВСУ каждый день целенаправленно и планомерно уничтожают оккупантов, демонстрируя при этом всю мощь украинской армии и силы духа. Часто в сети показывают видео мастерской работы украинских бойцов.

На одном из таких видео видно, как ВСУ успешно уничтожили российских миномет и вражеских солдат. Работа была выполнена 28 отдельной механизированной бригадой.