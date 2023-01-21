Украинские военные уничтожили вражеское вооружение и солдат рф: видео попало в сеть

22:25, Сегодня
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разрушенный мост. война в украине фото
Фото: depositphotos.com

Украинцы продолжают выгонять из своей территории российских оккупантов, которые пришли под надуманными лозунгами «освобождать» граждан чужой страны

Украинские военные уже почти 11 месяцев живут в режиме обороны и наступления. Война с россией* кардинально изменила жизнь целой страны, и в значительной степени повлияла на жизнь ближайших государств.

ВСУ каждый день целенаправленно и планомерно уничтожают оккупантов, демонстрируя при этом всю мощь украинской армии и силы духа. Часто в сети показывают видео мастерской работы украинских бойцов.

На одном из таких видео видно, как ВСУ успешно уничтожили российских миномет и вражеских солдат. Работа была выполнена 28 отдельной механизированной бригадой.

«Первыми выстрелами была уничтожена сама пушка и часть личного состава противника. Остальные оккупанты пытались скрыться в доме, однако безуспешно», — сказано в сообщении.

Напомним, что ВСУ готовятся защищать Чернобыльскую зону отчуждения в Украине: есть риск наступления российской армии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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