ВСУ захватили в Херсонской области российский «Ураган»: фото важного «трофея»

«Орки так стремительно покидали свои позиции в Херсонской области, что оставили множество трофеев», — отметили украинские военные.

Украинские военные во время освобождения части Херсонской области захватили российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Фото трофейного вооружения опубликовала Оперативное объединение войск «Кривой Рог» на странице Facebook.

РСЗО, принадлежавшая российским захватчикам, захватили бойцы одного из подразделений 121-й бригады территориальной обороны.

Кроме реактивной системы залпового огня БМ-27 «Ураган», украинские военные захватили и другую технику, а также боеприпасы.

А это Ураган, хреначит на 36 км

Новенький, муха не сидела.., но брошенный предыдущими владельцами

Своих же в россии не бросают? pic.twitter.com/rzN9kIsGiF — kamenskiy evgeny (@odikov) October 6, 2022

«Орки так стремительно покидали свои позиции в Херсонской области, что оставили множество трофеев», — отметили в сообщении ОУВ «Кривой Рог».

Трофейна РСЗВ "Ураган". Харківщина pic.twitter.com/wSUek5AQaJ — hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) October 6, 2022

Вероятно, судя по обнародованным изображениям, РСЗО «Ураган» не получил значительных повреждений и после небольшого ремонта и доукомплектации сможет помогать Вооруженным Силам Украины противостоять своим бывшим владельцам – оккупационным войскам рф*.

На этом же направлении украинские терробороновцы захватили гусеничный тягач МТ-ЛБ, часто используемый в российской армии как обычный бронетранспортер для перевозки пехоты и боекомплекта.

Украинские военные захватили 4 бронемашины БТР-80, машину разминирования УР-77 и танк Т-80БВМ ВС #Россия в Харьковской области #Украина. Около Изюма захвачены БМП-1П, МТ-ЛБ, Т-72Б3 обр. 2016 г. и Т-72Б3. Бойцы ССО Украины уничтожили БМП-1П ВС РФ в Запорожской области.#Ukraine pic.twitter.com/Oerb6uQwlD — ISRP Israel-Russia Monitoring (@ISRPAnalytical) October 7, 2022

Он был вооружен крупнокалиберным пулеметом НСВ калибра 12,7-мм.

Также в руки украинских военных попали ящики с российскими танковыми 125-мм боеприпасами.

Ранее «Курсор» сообщал, что двое россиян приплыли на лодке с Чукотки на Аляску.

Напомним, что ВСУ освободили село в Херсонской области и оказалось, что армия рф жила вместе со свиньями.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!