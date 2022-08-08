ВСУ «засветили» редкий МиГ-29МУ1 с загадочной модификацией Р-27: опубликовано видео

Twitter-профиль Ukraine Weapons Tracker выложил видео, изображающее процесс взлета истребителя МиГ-29МУ1 со стандартной боевой нагрузкой – две ракеты средней дальности типа Р-27, четыре ракеты малой дальности типа Р-73 и подвесной топливный бак.

Внимательные пользователи соцсетей отмечают, что, скорее всего, под крыльями украинского МиГ-29 подвешены ракеты типа Р-27ЭР.

Р-27ЭР – это советская ракета, которая была поставлена ​​на вооружение в 1990 году. У нее есть свои преимущества – например, дальность пуска от 0,5 км до 90 км, или полуактивная радиолокационная головка самонаведения, отметили эксперты портала Defense Express.

«Но ведь в открытых источниках есть данные, что ДАХК «Артем» до войны работал над модернизацией ракет типов Р-27ЭР1 и Р-27ЭП1, главная составляющая работ — улучшение характеристик головок самонаведения этих ракет. Возможно, именно какая-то из этих ракет была подвешена под истребитель, фигурировавший на видео», — написали эксперты Defense Express.

Эксперты также отметили, что МиГ-29МУ1 – это редкий для Воздушных Сил истребитель. Количество имеющихся самолетов этого типа до войны исчислялось в несколько единиц.

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