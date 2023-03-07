Выборы в Турции: социологи рассказали, кто лидирует в президентской гонке

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует в предвыборной гонке.

Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра Areda Survey, сообщает издание Yeni Şafak.

На вопрос «За кого бы вы проголосовали, если бы в это воскресенье состоялись президентские выборы?» 49,8% респондентов ответили, что отдали бы голоса за действующего главу государства. На втором месте – лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу с 21,7%.

На третьей строчке – мэр Анкары Мансур Яваш (9,6%), на четвертой – мэр Стамбула Экрем Имамоглу с 6,9%.

Как сообщал Курсор, в декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что в последний раз будет баллотироваться на пост в 2023 году. Он заявил, что пришло время передать эстафету «молодежи».

«Надеюсь, в 2023 году мы начнем строительство турецкой эпохи с силой, которую мы получим благодаря поддержке нашего народа в последний раз в наш адрес. Мы передадим этот священный флаг нашей молодежи», — сказал турецкий лидер.

Как известно, в 2023 году в Турции должны состояться общенациональные выборы. Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая Эрдоганом, стремится остаться у руля, находясь у власти с 2003 года. При этом опросы общественного мнения показывают, что популярность Эрдогана и его политической силы снижается на фоне экономических потрясений, которые, по мнению экспертов, объясняются бесхозяйственностью правительства.

Рекордная инфляция и обвал лиры в последние годы стали поводом для беспокойства многих турок, уровень жизни которых резко упал. В то же время, по словам Эрдогана, ПСР сделала Турцию ключевым игроком на мировой арене.

«В течение 20 лет мы не только решаем извечные проблемы. Мы создали сервисную инфраструктуру, которой завидуют даже развитые страны. Теперь они говорят, что Турция — действительно другая страна. Каждый глобальный кризис способствует лучшему пониманию мощи нашей страны», — заявил Эрдоган.

Также Курсор информировал о том, что Эрдоган сделал заявление относительно переговоров рф и Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!