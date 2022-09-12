Высокопоставленный чиновник: Израиль питает «осторожный оптимизм» касаемо морской сделки с Ливаном

Высокопоставленный израильский чиновник в делегации в Берлине утверждает, что в Иерусалиме питают «особенно осторожный оптимизм» в отношении возможности достижения соглашения с Ливаном по спорной морской границе.

Чиновник на условиях анонимности считает, что «обе стороны близки» к договоренности.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Израиль и Ливан претендуют на территорию, где много природного газа, несмотря на нахождение в состоянии войны друг с другом. США выступают посредниками в переговорах.

«У нас нет причин не хотеть два газовых месторождения рядом друг с другом. Укрепление Ливана экономически не обязательно плохо. Мы выйдем из Кариша, как только будем готовы. Если «Хизбалла» что-то предпримет, они пострадают. Террористическая группировка не будет определять нашу внешнюю политику», – заявил чиновник, имея в виду угрозы террористической группировки касаемо нападения в том случае, если начнется добыча газа Израилем до достижения договоренности.

Ранее мы рассказывали, как Ливан отреагировал на предложение Израиля по морской границе.

Также глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб заявил, что подписание договоренности с Израилем «завершено на 95 процентов». Он утверждает, что обе страны хотят как раньше заключить соглашение, а также он сказал, что сейчас самое подходящее время для этого.

Помимо этого, командующий Северным военным округом и генерал-майор Ури Гордин сказал, что из Ливана будет лететь 4 тысячи ракет в сутки.