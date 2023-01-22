Высшее военное командование россии использует сексуальное насилие как инструмент войны — СМИ

Путин принес неслыханные беды украинскому народу, но он хочет направить свою армию насильников и мародеров в Европу, чтобы те повторили позорный подвиг 1945 года.

В 1944-45 гг. российские солдаты изнасиловали миллионы женщин в Польше, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Германии. Во время боев за Кенигсберг в январе 1945 года российские военные устроили беспрецедентно жестокую вакханалию в городке Метгетен, во время которой изнасиловали и убили фактически всех женщин, которые не успели эвакуироваться. Количество жертв превышало 4000. Это свидетельство того, что ожидает Европу уже в близком будущем, если армию путина* не разбить в Украине.

Об этом пишет издание Nowiny Pоlskie.

Отмечается, что за время войны в Украине уже зафиксированы сотни изнасилований женщин российскими военными. Конечно, это лишь «верхушка айсберга», ведь такие преступления, несомненно, продолжаются на территориях, которые до сих пор под оккупацией. Кроме того, большинство жертв этого преступления держат его факт в тайне. Известно примерно о 3% таких преступлений от их фактического количества.

«Российская армия — первая в мире армия насильников, которая отличилась этими мерзкими преступлениями еще во время Второй мировой войны: тогда солдаты насиловали женщин даже в Польше и Чехословакии, которые были жертвами гитлеровской оккупации. Путин мечтает, чтобы его армия повторила свой позорный подвиг снова, на улицах европейских городов. Единственная помеха этому — это украинские военные», — говорится в материале.

По мнению авторов, российская армия всегда была асимметрично слабой и проигрывала в блицкригах. При этом всегда продолжалось первенство по количеству совершенных преступлений против гражданского населения, изнасилованиям и мародерству. Существует множество политологических и исторических исследований относительно того, чья оккупация была самой жестокой. Пальма первенства во всех исследованиях была за россией, и это подтвердилось во время полномасштабного вторжения в Украину, когда российская армия совершала сексуальное насилие практически в каждом населенном пункте, в который заходила.

«С учетом таких преступлений на территориях, которые до сих пор находятся под оккупацией, их количество может составлять десятки тысяч случаев. Это самое массовое изнасилование в Европе после Второй мировой войны. Жертвы сексуального насилия утверждают, что российские офицеры прямо приказывали своим подчиненным насиловать женщин для деморализации гражданского населения. Достоверно известно, что самым молодым жертвам насилия всего 14 лет. Настоящую статистику таких преступлений предстоит уточнить, речь может идти о десятках тысяч случаев», — пишет издание.

По словам автором, Украина стала жертвой дикого, неслыханного по меркам 21 века нападения.

«Путин принес неслыханные беды украинскому народу, но он хочет направить свою армию насильников и мародеров в Европу, чтобы те повторили позорный подвиг 1945 года. И это несомненно случится, если у россии будет для этого необходимый ресурс, ведь путин уже де-факто перевел россию в режим военного положения и готовится к длительной войне, которую хочет перенести на территорию Европы. Единственный способ помешать этому — предоставить необходимое оружие для Украины. Это не может быть предметом торга или промедлений: решается будущее Европы, и сомнения в появлении российских танков на улицах Варшавы или Будапешта может привести к величайшей трагедии в истории человечества. Если Европа не хочет давать свои танки Украине, она скоро может обслуживать российские танки на улицах европейских городов», — резюмирует издание.

Курсор писал ранее, что в СМИ уже давно ходит информация о том, что российский диктатор владимир путин болен и в последнее время его состояние ухудшилось. В кремле эти домысли не подтверждают и не опровергают. В украинской разведке считают, что президенту рф жить осталось недолго.

Еще мы писали, что президент российской федерации владимир путин пока не намерен завершать войну, начатую на территории Украины, а наоборот, пытается восстановить ресурсы своей армии, чтобы добиться хоть каких-то успехов на фронте. Многие полагают, что после смерти российского диктатора военный конфликт можно будет быстро завершить, но секретарь СНБО Алексей Данилов так не считает.

Напомним, что война, которую российская федерация развязала на территории Украины, будет иметь для нее серьезные последствия, которые ощущаются даже сейчас. Армия агрессора терпит на фронте неудачи, а внутри страны начинается раскол.