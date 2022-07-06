Выявлена возможная причина долгого «мозгового тумана» COVID – исследование

COVID-19 — респираторное заболевание, симптомы которого обычно сохраняются не более двух недель. Однако около 30% людей с COVID-19 испытывают симптомы, которые сохраняются более двух-трех месяцев после первоначального заражения. Мало что известно о симптомах длительного COVID, о том, как он проявляется и как его можно лечить.

Однако прошло 2,5 два года с момента первоначальной вспышки пандемии в конце 2019 года, и ученые начинают конкретизировать возможные длительные или латентные последствия заболевания.

Недавнее рецензируемое исследование, опубликованное в журнале Nature, было проведено группой исследователей из Технологического университета Суинберна и Университета Ла Троб в Мельбурне и Люксембургского университета.

В ходе своих исследований ученые обнаружили, что неврологические эффекты длительного COVID поразительно схожи с нейродегенеративными заболеваниями, вызванными цитотоксическими агрегатами в головном мозге. То есть они стали свидетелями накопления белковых фрагментов вируса SARS-CoV-2, которые образовали скопления в мозгу, подобные тем, которые обнаруживаются у пациентов с болезнью Альцгеймера или Паркинсона.

«Если дальнейшие исследования смогут доказать, что образование этих амилоидов вызывает длительный COVID, то антиамилоидные препараты, разработанные для лечения болезни Альцгеймера, могут быть использованы для лечения некоторых неврологических симптомов длительного COVID», — заявили она.

Исследование также показало, что скопления, помимо того, что они создают проблемы из-за своего присутствия, очень токсичны для клеток головного мозга. Однако этот мрачный прогноз на самом деле может быть компасом, указывающим направление плана лечения.

Доктор Миррен Чарнли, исследователь с докторской степенью в Суинберне, объяснила, что «если дальнейшие исследования смогут доказать, что образование этих амилоидов вызывает длительный COVID, то антиамилоидные препараты, разработанные для лечения болезни Альцгеймера, могут быть использованы для лечения некоторых неврологических заболеваний». симптомы длительного COVID».

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