Взорвалась на полпути: Иран провалил очередное испытание ракеты

Западные источники сообщили Iran International, что Тегерану не удалось запустить ракету «Зульджана». Она не смогла выйти даже на половину пути, отведенного для ее орбиты.

Сегодня утром в среду Iran International сообщил, что ракета-носитель иранского спутника взорвалась после запуска. И это несмотря на заявление Тегерана об ее успешном запуске.

По информации западных источников, гибридная ракета-носитель, испытанная во второй раз 26 июня, не смогла выйти даже на половину пути, отведенного для ее орбиты.

Подспутниковая ракета-носитель (SLV) в настоящее время находится на экспериментальной стадии и не несла ни одного спутника во время запуска, сказал источник, добавив, что Исламская Республика все еще пытается добиться успешного запуска ракеты перед посадкой на спутник.

Иран утверждает, что спутниковый носитель может выводить спутники массой до 220 кг на орбиту высотой 500 км над Землей.

Запуск трехфазного спутника «Зульджана», который имеет две твердотопливные двигательные установки и одну жидкостную двигательную ступень, был произведен в ходе эксперимента на пустынной стартовой площадке космического центра Имама Хомейни к ​​юго-востоку от Саманана, где недавно были предприняты очередные неудачные попытки.

Это третий SLV Ирана после Safir и Simorgh, последний из которых вышел из строя пять раз подряд. В результате пожара на космодроме Имама Хомейни в феврале 2019 года также погибли трое следователей

Ранее Курсор писал, что источник заявил, что Байден подпишет «Иерусалимскую декларацию» с обязательствами перед Израилем.