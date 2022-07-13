В Израиле будут перекрыты ряд дорог из-за визита Байдена

В Израиль прибывает с официальным визитом президент США Джозеф Байден. В Иерусалиме ожидаются огромные пробки на дорогах.

Президент США Джо Байден прибудет сегодня, 13 июля, с официальным визитом в Израиль, в ходе которого запланированы визиты с премьер-министром Яиром Лапидом, президентом Ицхааком Герцогом и лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу.

Муниципалитет Иерусалима объявил, что во время визита Байдена будут внесены изменения в расписание поездов и автобусов, а также правила парковки.

По сообщениям СМИ, самолет Байдена приземлится в Израиле в 15:30. Из аэропорта «Бен-Гурион» Байден отправится в мемориальный комплекс Яд ва-Шем, а затем в отель «Кинг-Дэвид», где он остановился президент. Улица, ведущая к отелю будет перекрыта до полудня пятницы.

В связи с этим за час до приземления американского президента будет перерыто шоссе номер 1. Въезд в Иерусалим со стороны развязки Гинот Сахаров будет перерыт для частного автотранспорта в полдень. Также перекроют проезд по улицам Герцль, Вейцман и другим улицам, которые ведут к Яд ва-Шем. Ближе к концу посещения музея перекроют подъем по шоссе Бегин к перекрестку Бейт-Роуд (и все подъездные пути), а также район улиц Герцог, Безек, Газа и Керен ха-Йесод, Парижская площадь и улица Давид Ха-Мелех.

Завтра, 14 июня, эпицентр событий будет находится в район отеля «Валдорф» в Иерусалиме, где пройдут встречи Байдена с премьер-министром Яиром Лапидом, лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу и президентом страны Ицхаком Герцогом. Здесь же будет проводиться и пресс-конференции. Все улицы, которые ведут к этому отелю, перекроют. Для израильтян, живущих на этих улицах, организуют бесплатно паркоместа на стоянке «Сафра», у комплекса «Йес-Планет», у ботанического сада и в других местах.

В четверг вечером Байден примет участие в официальной церемонии открытия Маккабиады. В пятницу, 15 июля, Байден должен посетить госпиталь «Августы Виктории» в Восточном Иерусалиме и провести встречу с президентом ПА Махмудом Аббасом. в связи с этим перекроют улицу, по которым будут проходить маршруты передвижения.

Трамвай в Иерусалиме в среду и четверг будет работать по обычному расписанию. В пятницу с 08:00 до 12:00 трамваи не курсировать от остановки «Гиват ха-Мивтар» до вокзала «Иерусалим-Ицхак Навон».

Международные рейсы в аэропорту Бен-Гурион из терминала номер 1 будут возобновлены только в ночь на четверг, с 01:00. Также международные рейсы переведут в терминал 3 в ночь на пятницу, в 00:00. Управление компании «Железные дороги Израиля» советует гражданам добираться в аэропорт только поездом.

Железнодорожная линия в Тель-Авив от станции «Иерусалим-Ицхак Навон» будет работать в обычном режиме. Также введут дополнительные поезда на линии Модиин — Иерусалим. Кроме этого, организуют бесплатные автобусы-шаттлы от станции Иерусалим-Ицхак Навон до стадиона «Тедди» и обратно.

Во время визита более 16 000 сотрудников полиции, пограничной полиции и волонтеров будут дежурить для поддержания общественного порядка.

Ранее Курсор писал, что источник заявил, что Байден подпишет «Иерусалимскую декларацию» с обязательствами перед Израилем. Иерусалимская декларация о двустороннем стратегическом партнерстве станет центральным элементом визита президента США Джо Байдена в Израиль.

Наша редакция писала, что посол США заявил, что Джо Байден всегда будет выступать за решение о двух государствах. Посол США в Израиле Том Найдс заявил, что цель визита президента США Джо Байдена — подчеркнуть, почему американо-израильские отношения важны для израильтян и американцев, евреев, мусульман и христиан.

Курсор сообщал, что Блинкен будет сопровождать Байдена в турне по Ближнему Востоку. Госсек США прибудет в Израиль вместе с Джо Байденом. Цель поездки — консультации с израильскими, палестинскими, персидскими и региональными партнерами по целому ряду приоритетов.

Также сообщалось, что США намерены сократить срок визита Байдена на Ближний Восток.