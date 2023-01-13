Взрыв на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию: первые кадры и подробности

Фото: depositphotos.com

Полиция эвакуирует близлежащую деревню.

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Автор материала: Ирен Давид