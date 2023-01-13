Взрыв на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию: первые кадры и подробности

Согласно сообщениям европейских СМИ, произошел взрыв на газопроводе, соединяющем Литву и Латвию.
Взрыв произошел на севере Литвы, сообщает оператор газотранспортной компании Amber Grid.
Общественный вещатель Литвы LRT показал кадры пожара в этом районе.
Полиция эвакуирует близлежащую деревню, сообщает балтийское информационное агентство BNS.
Пострадавших и погибших нет, добавил BNS.
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