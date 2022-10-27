Взрыв на Крымском мосту: что известно о псевдоследствии россиян

8 октября около шести утра на Крымском мосту взорвался грузовик , после чего вспыхнули цистерны с топливом.

Россияне ведут псевдоследствие по инциденту на Крымском мосту.

Об этом сообщил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

«Они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я вас уверяю, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности. А что произошло на самом деле, об этом мы сможем в деталях поговорить после победы» , — сказал он.

По его словам, на Крымском мосту, «видимо, не тем горючим заправился какой-то грузовой автомобиль, и получилось то, что получилось. Время расставит точки над «и»».

8 октября около шести утра на Крымском мосту взорвался грузовик, после чего вспыхнули цистерны с топливом. Движение на нем было прекращено из-за повреждений, но к вечеру было частично восстановлено.

Россияне не заставили себя ждать с публикацией причины пожара на Крымском мосту. Они заявили, что на дорожном сооружении произошел «подрыв грузового автомобиля».

9 октября президент путин прокомментировал взрыв на Крымском мосту. Он обвинил в подрыве украинских спецслужб. Путин назвал взрыв терактом и добавил, что он был направлен против критической гражданской инфраструктуры рф.

Как заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, подрыв Крымского моста могли организовать сами россияне. Он объяснил это результатом противостояния между ФСБ и военными.

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