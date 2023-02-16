Взрывы на газопроводе Северный поток: в рф выступили с новыми упреками в адрес США

Пресс-секретарь посольства россии* в США Игорь Гиренко заявил, что москва расценивает нападение на газопроводы «Северный поток — 2» как акт международного терроризма.

«Соединенным Штатам, претендующим на роль источника «истины в последней инстанции», следовало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к действиям», — отметил представитель, призвав Вашингтон «хотя бы попытаться доказать свою непричастность к делу при разрушении газопроводов».

Напомним, что в конце сентября на газопроводах Nord Stream 1 и 2 произошли мощные взрывы, которые нанесли «значительный ущерб» двум подводным трубопроводам, соединяющим россию и Германию, что вызвало слухи о возможном саботаже.

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