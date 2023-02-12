Взрывы на газопроводе Северный поток: в рф выступили с призывом к НАТО

Поздно вечером в субботу пресс-секретарь МИД россии* мария захарова призвала НАТО провести экстренное совещание для обсуждения недавних выводов о сентябрьских взрывах на газопроводе «Северный поток».

«Ну что? Где натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них с высокой вероятностью есть факты? Они никогда никаких фактов никому не предъявляли», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ее заявление появилось после того, как журналист-расследователь Сеймур Херш, получивший Пулитцеровскую премию в 1970 году, сообщил в своем блоге в среду со ссылкой на неназванный источник, что водолазы ВМС США уничтожили трубопроводы взрывчаткой по приказу президента Джо Байдена.

Белый дом назвал «абсолютно ложной и полной фикцией» утверждение о том, что США стоят за взрывами газопроводов «Северный поток», по которым российский газ поступает в Германию.

Швеция и Дания, в исключительных экономических зонах которых произошли взрывы, пришли к выводу, что трубопроводы были взорваны преднамеренно, но не сказали, кто может нести за это ответственность.

США и Организация Североатлантического договора назвали инцидент «актом саботажа». Москва обвинила Запад в необъяснимых взрывах, вызвавших разрывы. Ни одна из сторон не представила доказательств.

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Также Курсор сообщал о том, что эксперты рассказали, для чего россия могла подорвать газопроводы «Северный поток».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.