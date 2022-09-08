Ядерные переговоры: в МИД Ирана рассказали, готова ли страна пойти на компромисс

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян подчеркнул в среду, что Иран не пойдет на компромисс ни по одной из своих красных линий в переговорах о возобновлении ядерной сделки 2015 года.

«Президент Ирана Эбрагим Раиси постоянно подчеркивает необходимость соблюдения красных линий, установленных верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, направленных на нейтрализацию санкций при продолжении ядерных переговоров», — заявил Амир-Абдоллахян на саммите Ассамблеи экспертов, сообщает агентство Синьхуа.

По его словам, все попытки США установить новые политические договоренности и меры безопасности в регионе без присутствия Ирана закончились неудачей.

Иран проводит сбалансированную внешнюю политику, в которой приоритет отдается соседним и азиатским государствам, сказал Амир-Абдоллахян, добавив, что правительство не связывает внутреннюю экономику и средства к существованию людей с судьбой ядерной сделки.

Его комментарии прозвучали из-за задержки переговоров между США и Ираном о возвращении к соглашению.

Ранее Курсор писал, что ядерный наблюдатель ООН не гарантирует мирный характер ядерной программы Ирана, потому что отсутствует прогресс в решении вопросов касаемо наличия в прошлом ядерных материалов на незаявленных объектах.

Напомним также, что требования Ирана прекратить расследования МАГАТЭ, похоже, сорвали переговоры о возобновлении ядерного соглашения.