США — Израилю: Ядерная сделка с Ираном временно не обсуждается

Новое ядерное соглашение между Ираном и мировыми державами не обсуждается и не будет подписано в обозримом будущем, как стало известно дочернему сайту The Times of Israel Zman Yisrael.

Это сообщение было передано премьер-министру Яиру Лапиду в его недавних беседах с президентом США Джо Байденом и другими представителями администрации.

Этот новый результат ядерных переговоров, который будет иметь серьезные международные последствия, вероятно, будет рекламироваться Лапидом в предстоящей избирательной кампании, особенно против лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, который неоднократно критиковал премьера по этому вопросу.

Потенциальная новая ядерная сделка была в центре израильских дипломатических консультаций и консультаций по вопросам безопасности в 2021 году, при этом обеспокоенный Иерусалим следил за переговорами между Ираном и представителями мировых держав в Вене, а также за обменом проектами соглашений между сторонами в последние недели.

Поскольку в последние дни Лапид убедился, что сделка становится все более маловероятной, он перераспределил приоритеты проблем национальной безопасности, сосредоточив внимание на эскалации насилия в иудее и Самарии, борьбе с терроризмом и острой необходимости укрепления Палестинской администрации по мере того, как она все больше теряет влияние.

Ядерное соглашение, по которому велись переговоры с тех пор, как Байден стал президентом США, было сосредоточено на отмене санкций в отношении Ирана в обмен на ограничение способности Тегерана достичь потенциала по созданию ядерного оружия.

Американцы заявили, что в рамках новой ядерной сделки Иран не сможет обогатить уран выше 3,67% и не сможет достичь уровня, при котором можно будет производить ядерное оружие. Это ограничение ядерной программы Ирана будет действовать до 2031 года в соответствии с предлагаемой сделкой.

Американцы также заявили, что Иран не сможет производить какую-либо переработку плутония, который может быть использован в оружейных целях, и модернизирует плутониевый реактор в Араке, чтобы он не мог производить материал для ядерной бомбы.

Кроме того, США пообещали, что в случае подписания соглашения МАГАТЭ сможет возобновить свой строгий контроль за ядерными объектами в Иране, после того как он был значительно сокращен иранцами. Мониторинг МАГАТЭ является одним из основных пунктов разногласий, в который был вовлечен Израиль. Иранцы отказались позволить МАГАТЭ продолжать свою деятельность, а американцы настаивали на этом после давления Израиля. Теперь сделка, похоже, не на повестке дня.

Потенциальная сделка с Ираном вызвала сильную обеспокоенность в Израиле. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет в прошлом месяце обратился к администрации США с призывом воздержаться от заключения соглашения.

«Я призываю президента Байдена и администрацию США воздержаться даже сейчас, в эту последнюю минуту, от подписания соглашения с Ираном. Это соглашение отправит примерно четверть триллиона долларов в карман иранской террористической администрации и ее региональным доверенным лицам и позволит Ирану разрабатывать, устанавливать и эксплуатировать центрифуги практически без ограничений всего за два года», — написал Беннетт в Twitter 23 августа.

«В течение прошлого года, даже когда он был очень близок, мы успешно убедили наших коллег из Белого дома не поддаваться требованиям Ирана. Надеюсь, так и останется», — добавил Беннет.

Возникшая сделка с Ираном привела к серьезным трениям и спорам между Израилем и США, а также к значительной внутренней напряженности в Иерусалиме. Глава Моссада, который в настоящее время находится в США для переговоров по иранскому вопросу.

Ранее Курсор писал, что Байден сказал Лапиду, что США не будут мешать Израилю защищаться от Ирана. Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьер-министром Яиром Лапидом пообещал, что американская сторона не будет «связывать руки Израилю» и мешать действовать против Ирана.

Наша редакция сообщала, что в Иране потребовали гарантии для возобновления ядерного соглашения. Там заявили, что для подписания «устойчивой» сделки МАГАТЭ должно прекратить расследовать незаявленные ядерные объекты.

Ранее Курсор писал, что США и Израиль согласны, что необходимо ужесточать требования к Ирану. США и Израиль «хорошо понимают позиции друг друга», при этом американцы подозревают, что возражения израильских политиков усилились в преддверии выборов.

Напомним, что в США «осторожно оптимистичны» в отношении возвращения к ядерному соглашению с Ираном.