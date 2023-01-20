Яхты загадочно «испарились»: итальянские власти разыскивают российского олигарха

Итальянские власти разыскивают российского олигарха после того, как две его роскошные яхты, конфискованные в соответствии с санкциями ЕС, загадочным образом исчезли из порта на Сардинии.

Об этом сообщили в мэрии Форте-дей-Марми, прибрежного курорта Тосканы, где олигарху принадлежит дом.

Яхты, названные Aldabra, но несущие морские флаги двух разных стран, пропали без вести в сардинском порту Ольбии минувшим летом.

Они были арестованы в марте прошлого года после того, как Мазепин, отец бывшего гонщика Формулы-1 Никиты Мазепина, был включен в санкционный список через несколько недель после начала вторжения рф* в Украину.

Это первый случай в Италии, когда россиянину с замороженными в стране активами удалось избежать санкций ЕС.

Расследование, проведенное финансовой полицией Ольбии, показало, что первое судно стоимостью от 700 000 до 1 млн евро (от 613 000 до 876 000 фунтов стерлингов) покинуло Ольбию в июне и сделало остановку в маленьком порту Бизерта в Тунисе.

Вторая яхта отправилась из Ольбии в Савону, порт в северной итальянской области Лигурия, прежде чем отправиться в Турцию. Текущее местонахождение яхт и их владельца неизвестно.

Полиция заявила, что Мазепин нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь, наняла сардинского капитана для перевозки яхт из Италии.

Компания-посредник и капитан были оштрафованы на сумму до 500 000 евро. Такое же наказание грозит Мазепину.

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Еще напомним, что украинские военные показали, как уничтожили солдат рф в лесополосе под Бахмутом.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.