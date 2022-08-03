Япония откроет экскурсии по городам, подвергшимся атомным бомбардировкам

Япония хочет рассказать миру о ядерной войне и показать, к каким последствиям она может привести. В связи с этим страна запускает экскурсии по городам, подвергшимся бомбардировкам.

В Японии планируют создать фон ООН, с помощью которого люди смогут узнать, к каким последствиям может привести применение ядерного оружия. В стране запустят экскурсии по городам, пострадавшим от атомных бомбардировок.

Об этом сообщает издание Epochtimes.

Премьер-министр страны Фумио Кисида отметил, что война, которую российская федерация* начала против Украины, вызывает беспокойство, поскольку страна-агрессор неоднократно намекала, что может применить ядерное оружие, вызвав новую катастрофу больших масштабов. И чтобы этого не допустить и быстрее достичь мира, нужно принимать все реалистичные меры.

В период Второй мировой войны японские города Хиросима и Нагасаки пострадали от атомных бомб, которые сбросили США. Увидев, к каким последствиям это может привести, страна ввела 3 принципа: не иметь, не производить и не допускать ядерное оружие в страну.

Фумио Кисида хочет повысить осведомленность мировой общественности об атомных бомбардировках 1945 года и приглашает посетить эти два города мировым лидерам, а также молодежи.

«Курсор» писал ранее, что ракета S-520 с новым сверхзвуковым реактивным двигателем собственной разработки была протестирована японскими учеными. Ракета смогла подняться на высоту 160 километров.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!