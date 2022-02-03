Японские спутники нашли древнее поселение, возрастом более 3,5 тысяч лет

На территории Аравийского полуострова группа американских ученых, при помощи японских спутников, проводила геологоразведку на предмет поиска подземных источников воды, но в результате обнаружила поселение, возрастом около 3 600 лет

Группа ученых под руководством Эссама Хегги из Университета Южной Калифорнии искала подземные источники воды на Аравийском полуострове. Работы проводили в рамках проекта Агентства США по международному развитию. Опираясь на данные японских спутников ALSO и ALSO-2, исследователи планировали составить карты предположительных подземных источников, чтобы потом проводить изыскания на местности.

Об этом сообщает научно-популярное издание «Naked science».

На территории Катара ученые случайно обнаружили поселение, которому как минимум 3600 лет. Спутниковые данные (в основном радиолокационные) показали симметричный участок размером два на три километра, на котором при более тщательном изучении нашли и следы поселения.

Хотя поселение не было заметно из космоса с помощью снимков в видимом диапазоне средств спутниковой съемки, радиолокационная аппаратура японских спутников показала большой подземный прямоугольный участок, который, как было установлено, должен быть рукотворным из-за его формы и состава почв, резко контрастировавших с окружающими геологическими особенностями.

Участок начали исследовать на месте, и радиоуглеродное датирование извлеченных образцов древесного угля дало возраст не менее 3650 лет.

Необходимо отметить, что, по современным представлениям, в бронзовом веке на Аравийском полуострове (исключая побережье) жили только кочевники. Есть некоторые свидетельства оседлых цивилизаций более раннего периода, но, во-первых, они очень фрагментарны, во-вторых, до времени бронзы не просуществовали.

Но свежеоткрытое поселение — не временная стоянка. Люди там долго жили и приспособили под себя окружающую местность. Авторы работы описывают это место как «природную крепость, окруженную пересеченной местностью», что делает территорию практически недоступной.

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