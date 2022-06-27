Японские ученые обнаружили новые доказательства существования НЛО

По словам японских специалистов, в их распоряжении оказалось не менее 125 фотографий и 24 видеозаписей, на которых запечатлены НЛО.

Ученые из частного Института исследований неопознанных летающих объектов, который находится в городе Фукусима, заявили, что смогли найти новые доказательства существования инопланетян.

Об этом пишет японская газета Yomiuri Shimbun.

По словам экспертов, они нашли 452 доказательства о существовании инопланетян. В их распоряжение попало не менее 125 фотографий и 24 видеозаписей, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты.

По словам главы исследовательской структуры Такэхару Миками, все снимки были проанализированы и проверены на предмет различных фальсификаций. Для этого эксперты использовали специальную компьютерную программу.

На фотографиях, которые анализировали ученые, можно увидеть различные объекты, напоминающие летающие тарелки.

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