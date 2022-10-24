Южная Корея и КНДР обменялись предупредительным огнем: что известно

В понедельник, 24 октября, власти Южной Кореи заявили, что совершили возле западного побережья предупредительные выстрели после того, как морское судно КНДР якобы пересекло морскую границу между странами.

Об этом сообщает издание Reuters.

Согласно данным военных Южной Кореи, северокорейское судно нарушило морскую границу ночью возле острова Бэннен. И после предупредительного огня оно отступило на север.

Тем временем в Северной Корее говорят, что военные выпустили 10 артиллерийских снарядов после того, как корабль КНДР нарушил морскую границу. По их словам, предупредительный огонь был открыт «для отслеживания неустановленного судна».

Власти обеих стран высказывают разные версии произошедшего и обвиняют друг друга в провокационных действиях.

К слову, недавно военные КНДР произвели артиллерийские обстрелы морских буферных зон вблизи межкорейской границы в качестве «строгого предупреждения» в связи с военными учениями Южной Кореи.

«Курсор» писал ранее, что Северная Корея, обладающая ядерным оружием, запустила баллистическую ракету над Японией впервые за пять лет.

Еще мы писали, что Северная Корея приняла закон о нанесении ядерного удара. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия.