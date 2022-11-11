Южная Корея впервые присоединилась к поставкам вооружения на Украину

США приобретут у Сеула снаряды для артиллерийских орудий, которые необходимы Украине, при этом Южная Корея формально не нарушит своих обязательств.

Впервые Южная Корея заявила о согласии продать США снаряды для поставок в Украину. Соединенные Штаты планируют купить около 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий калибра 155 мм.

О сделке между Вашингтоном и Сеулом, сообщает The Wall Street Journal,

Как оценили власти Вашингтона, такого количества снарядов будет достаточно для ведения интенсивных боев Украиной в течение нескольких недель.

Сроки заключения сделки межу странами не называются.

WSJ отмечает, что такой способ отправки вооружения через США позволит Южной Корее формально оставаться в рамках публичного обязательства не поставлять летального военного вооружения Украине.

Также помогая США, которые являются главным союзником в сдерживании Северной Кореи, Сеул укрепляет отношения в своем лагере.

Это также выгодно Соединенным Штатам, которые при такой сделке смогут избежать расходования собственных военных арсеналов.

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