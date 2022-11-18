Американский генерал рассказал, чем может обернуться для Китая вторжение на Тайвань

Проблема Тайваня вышла на передний план мировой политики в этом году.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, самый высокопоставленный военный офицер страны, заявил, что военное вторжение на Тайвань окажется «очень трудным» для Китайской Народной Республики.

Милли сказал, что гористая местность Тайваня, не говоря уже о его населении, которое, по-видимому, считает генерал, даст отпор в случае китайского вторжения, окажется непреодолимой для китайских войск.

«Они будут играть, знаете ли, в очень, очень опасную игру, чтобы пересечь проливы и вторгнуться на остров Тайвань. У них нет ни опыта, ни базы для этого», — сказал Милли.

«У вас есть большой город Тайбэй с 3-4 миллионами жителей, с пригородами, около 7 миллионов человек. У вас очень сложная местность с горами. Так что это… очень сложная военная операция , и я думаю, что пройдет некоторое время, прежде чем у китайцев появится военный потенциал, и они будут готовы это сделать», — добавил генерал.

В последние годы китайские военные увеличили количество учений, проводимых вокруг Тайваньского пролива, и в прошлом китайские истребители пересекали воздушное пространство Тайваня. Западные страны осудили эти учения и подтвердили свою поддержку Тайваня.

Несмотря на возросшие трения, обе стороны подтвердили свою приверженность политике одного Китая, о чем заявил президент США Джо Байден во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином в понедельник на саммите G20.

КПК (Коммунистическая партия Китая) считает себя единственным законным правительством Китая и считает, что Тайвань должен воссоединиться с материком. Выступая за мирное воссоединение Китая, КПК не исключает силового захвата Тайваня.

Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня, которая была избрана в 2019 году и в настоящее время управляет Тайванем, заявила, что рассматривает Тайвань как свою собственную страну, отдельную от Китая. Нынешний президент Цай Инвэнь отклонила Консенсус одного Китая 1992 года в 2019 году, хотя ее правительство еще не настаивало на официальном провозглашении независимости Тайваня и вряд ли сделает это.

Ранее Курсор писал, что Китай конституционно закрепил «противодействие независимости Тайваня». По мнению коммунистов, благодаря новым поправкам можно «неизменно следовать по пути укрепления армии с китайской спецификой».

Кроме этого, в США заявили, что Китай может напасть на Тайвань в ближайшие месяцы. В США считают, что Пекин решит захватить Тайвань быстрее, чем считалось ранее, а любая война за Тайвань будет иметь большие последствия для мировой торговли.

Курсор также сообщал, что Тайвань рассказал, зачем Китай изучает войну в Украине.

Наша редакция сообщала о планах Китая до 2027 года силой взять под контроль Тайвань.