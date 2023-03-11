Заминированное будущее: что ждет Украину после победы

Даже до полномасштабного вторжения российских войск Украина занимала четвертое место в мире по количеству жертв взрыва мин и боеприпасов.

Полномасштабная война привела к образованию в Украине крупнейшего в мире минного поля, а заминированные территории можно сравнить по площади с Великобританией. Высокий уровень загрязнения минами и боеприпасами – одна из самых болезненных и неотложных проблем для Украины, а разминирование страны будет наибольшим вызовом для саперов со времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в материале IFBG News.

Даже до полномасштабного вторжения российских войск Украина занимала четвертое место в мире по количеству жертв взрыва мин и боеприпасов. Учитывая масштабы и продолжительность войны, понятно, что Украина и дальше находится среди «печальных» лидеров. Так, по данным Министерства внутренних дел, обнародованных в конце прошлого года, заминировано 30% территории Украины, а это 185 000 квадратных километров.

Официально наиболее заминированы деоккупированные территории и те, где боевые действия продолжаются. Поэтому о необходимости встреч в формате «Рамштайн» по вопросам разминирования украинских территорий заявили на днях в министерстве экономики Украины, ведь ввиду масштабов разминирование страны может продолжаться в течение 70 лет.

Для наиболее эффективного решения этих вопросов необходима финансовая, технологическая и организационная поддержка иностранных партнеров, и скоординировать эти процессы лучше совместно и как можно скорее.

«Случаев гибели и ранений мирных граждан от разрыва российских мин становится все больше. Российские оккупанты, убегая, оставляют после себя много смертельных знаков. Известно, что российские солдаты целенаправленно минуют дома мирных граждан, школы, больницы, парки, леса, пляжи, и даже детские игрушки и тела убитых. Ужасное использование взрывных устройств российскими военными напоминает тактику боевиков ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы пытались убить как можно больше гражданских людей, чтобы те боялись возвращаться в свои дома. Чем дольше рф* удерживает украинские территории, тем сложнее их впоследствии разминировать, поскольку насыщенность минами территорий Украины, на которых были или сейчас идут боевые действия – одна из самых высоких в мире», — говорится в материале.

На сегодняшний день около тысячи иностранных специалистов помогают в разминировании территории Украины. В Украине они сталкиваются с коварными методами минирования, которые еще не встречали в своей практике. Россия применяет технологию массового минирования, когда с помощью запусков кассетных снарядов мины-лепестки рассеиваются по всем окрестностям, иногда их густота может составлять до сотни таких установок на гектар.

«Россия должна быть признана государством-террористом всеми странами Запада. Остановить террор и войну в центре Европы можно только совместно, ведь Запад понимает, что битва за Украину – очередная веха истории. Если союзники смогут успешно помочь побороть агрессию россии, то глобальные силы, поддерживающие демократию и верховенство закона, будут укреплены. Поэтому именно сейчас время, когда Запад должен предоставить Украине всю необходимую помощь: политическую, моральную, военную. Это абсолютно понятный и необходимый комплекс для победы демократии над террором и злом, которые несет путин и его режим», — резюмирует издание.

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.