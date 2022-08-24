Западные дипломаты рассказали, как рф планирует использовать Иран в случае заключения ядерной сделки

Россия планирует использовать Иран в качестве лазейки для обхода международных санкций в отношении Украины, если ядерное соглашение Тегерана с мировыми державами снова вступит в силу, говорят западные дипломаты.

В июле после встречи президента рф* путина с иранским руководством москва направила в Тегеран группы представителей торговли и финансов, а также руководителей «Газпрома» и других компаний, чтобы заложить основу для более тесного сотрудничества между двумя странами.

В последние недели Иран также направил в москву две официальные делегации, посвященные энергетике и финансам. Среди присутствовавших высокопоставленных официальных лиц были глава центрального банка Ирана Али Салех Абади, заместитель министра экономики Али Фекри и глава комитета по экономике иранского законодательного собрания Мохаммад Реза Пур Эбрахими. По словам дипломатов, иранцы провели несколько дней, встречаясь со своими коллегами и руководителями частного сектора.

Главная привлекательность Ирана заключается в том, что он обеспечивает запасной путь для продажи подпадающей под санкции российской сырой нефти — главного источника твердой валюты для кремля.

Экспорт российской нефти столкнулся с почти полным эмбарго со стороны стран ЕС с декабря, но если с Ираном будет заключено международное ядерное соглашение, это станет идеально своевременным планом Б для путина. Иран может импортировать российскую нефть на свое северное побережье Каспийского моря, а затем продавать эквивалентное количество нефти от имени рф на иранских танкерах, отправляющихся из Персидского залива. Иран будет перерабатывать российскую нефть, чтобы удовлетворить свой ненасытный внутренний спрос, а благодаря ядерному пакту иранская нефть, экспортируемая с юга, будет освобождена от санкций.

Кроме того, Иран может в конечном итоге использовать свой танкерный флот после освобождения от санкций, чтобы забирать российскую нефть в портах за пределами Каспия.

Ранее «Курсор» писал, что ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум.

Также мы сообщали, что Израиль опасается, что США пойдут на дополнительные уступки Ирану.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!