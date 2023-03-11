«Заплатит за зверства»: председатель Еврокомиссии пригрозила россии на встрече с Байденом

Урсула фон дер Ляйен заявила, что «мы заставим россию* заплатить за зверства, совершенные в Украине».

Об этом председатель Еврокомиссии сказала сегодня на встрече с Джо Байденом в Овальном кабинете.

Она и Джо Байден также заявили: «Мы совместно предпринимаем новые шаги по нацеливанию на организации третьих стран по всему миру, чтобы помешать поддержке российской войны из любого уголка мира, где она будет выявлена. Мы работаем рука об руку, чтобы еще больше ограничить российские доходы, обеспечивая при этом непрерывность поставок энергоносителей на развивающиеся рынки и в развивающиеся страны за счет ограничения цен со стороны G7 на сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения, транспортируемые по морю».

«Мы уже ввели санкции против третьих стран, которые поставили россии оружие для войны против Украины, например против Ирана», — сказала фон дер Ляйен в ответ на вопрос журналистов в Белом доме о риске того, что Китай может поставлять оружие москве.

Европейский лидер пояснила, что обсуждала с Джо Байденом опасность того, что Пекин «может оказать военную поддержку» силам владимира путина.

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