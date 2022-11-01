КНДР угрожает применить ядерное оружие из-за учений США и Южной Кореи — СМИ

По словам высшего партийного руководства Северной Кореи, если Вашингтон и Сеул попытаются применить вооруженные силы, КНДР «без всякого страха» выполнит свою стратегическую миссию.

КНДР выступила с угрозой применить ядерное оружие, чтобы заставить США и Южную Корею «заплатить самую ужасную цену в истории».

Об этом информирует Associated Press.

В частности, в Северной Корее утверждают, что ее недавние испытания оружия были призваны предупредить Вашингтон и Сеул о серии совместных военных учений, которые КНДР рассматривает как репетицию вторжения, включая учения на этой неделе с участием около 240 военных самолетов.

Пак Чон Чон, секретарь правящей Трудовой партии, который считается близким доверенным лицом лидера Ким Чен Ына, назвал учения «агрессивными и провокационными». Он также обвинил Пентагон в намерении «уничтожить северокорейский режим в качестве основной политической цели».

Пак обвинил южнокорейское военное руководство за то, что то назвало «трэшем» комментарии, в которых содержалась угроза уничтожить Северную Корею, если она применит ядерное оружие.

«Если США и Южная Корея попытаются применить вооруженные силы против Северной Кореи, без всякого страха специальные средства вооруженных сил КНДР выполнят свою стратегическую миссию без промедления. США и Южной Корее придется столкнуться с ужасным случаем и заплатить самую страшную цену в истории», — сказал Пак.

Как сообщал Курсор, 24 октября власти Южной Кореи заявили, что совершили возле западного побережья предупредительные выстрелы после того, как морское судно КНДР якобы пересекло морскую границу между странами.

Еще мы писали, что Северная Корея приняла закон о нанесении ядерного удара. Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия.