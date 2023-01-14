Зеленский хочет приехать в ООН накануне годовщины вторжения рф

Президент Украины Владимир Зеленский может лично приехать в ООН накануне 24 февраля — годовщины полномасштабного вторжения войск российской федерации* в Украину.

Об этом в интервью агентству Associated Press сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, Зеленский хочет выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Однако это будет возможно только если ему позволит ситуация с безопасностью, поскольку есть предостережения украинской разведки о том, что россияне готовят новое масштабное наступление на февраль.

Джапарова отметила, что Украина хочет, чтобы ассамблея приняла украинскую формулу мира из 10 пунктов. Дипломат заявила, что саммит мира, который Украина хочет провести под эгидой генсека ООН Антониу Гутерриша, станет площадкой для обсуждения всех вопросов о войне, однако будет означать не переговоры с россией, а формирование дискурса.

«Это не означает, что Украина, приняв резолюцию или проведя саммит, готова подписать мирное соглашение или перемирие. Это означает, что только после резолюции или саммита могут быть начаты переговоры о мире или соглашение о мире», — сказала Джапарова.

Как сообщал Курсор, Зеленский в последний день 2022 года обратился к украинцам и россиянам. По его словам, российская ракетная атака, произошедшая 31 декабря, – это не итог года, «как бы этого ни хотели террористы».

«Это результат судьбы самой россии. … Ракеты против народа. Именно против народа. Это сделали изверги, и изверги проиграют. Мы это знаем с вами. Террористам этого не изменить», — подчеркнул Зеленский.

Также Курсор писал о том, что президент россии владимир путин выступил с новогодним обращением на фоне военных.

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