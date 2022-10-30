Зеленский пойдет на переговоры с путиным в обмен на миллиарды для восстановления Украины — Берлускони

Бывший премьер-министр Италии уверен, что «путин — человек мира». По его словам, вопрос вхождения Крыма в состав рф обсуждаться не должен, а на Донбассе должен состояться новый референдум под контролем Запада.

Украина может пойти на переговоры с россией*, если ей перестанут помогать оружием и взамен будут предлагать только помощь в восстановлении.

Об этом заявил бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия!», входящей в нынешнюю правительственную коалицию, Сильвио Берлускони, сообщает La Repubblica.

По словам Берлускони, переговоры между Украиной и рф возможны, только если в какой-то момент Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если взамен Запад пообещает предоставить ей сотни миллиардов долларов на восстановление разрушенных войной городов.

«В таком случае Зеленский, возможно, согласится сесть за стол переговоров», — заявил политик.

При этом Берлускони считает, что вопрос вхождения Крыма в состав рф обсуждаться не должен, но на Донбассе должен состояться новый референдум под контролем Запада.

Кроме того, лидер «Вперед, Италия!» выразил убеждение, что путин — «человек мира». В то же время он признается, что дважды безуспешно пытался дозвониться до него в начале войны и после этого больше таких попыток не делал.

Как сообщал Курсор, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что его слова про обмен водкой и вином с президентом россии владимиром путиным – шутка.

85-летний миллиардер вспомнил, что во время встречи с депутатами, которые победили на выборах от его партии «Вперед, Италия», он сказал, что обменялся с владимиром путиным поздравительными письмами по случаю дней рождений. Как он утверждает, один из политиков уточнил, действительно ли они обменялись подарками, на что Берлускони ответил: «Конечно, 20 бутылками водки и 20 бутылками вина».

Также Курсор сообщал, что в сентябре Берлускони заявил, что путина к войне в Украине подтолкнули российский народ и министры, которые хотели заменить администрацию Владимира Зеленского «порядочными людьми».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!