Зеленский: россия планирует что-то символическое на февраль

03:52, Сегодня
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Фото: president.gov.ua

Глава Минобороны Украины ранее заявил, что Украина ожидает наступлений россии к 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что россия* планирует сделать что-то символическое в феврале, чтобы «отомстить за прошлогодние поражения».

«Мы видим это усиление давления на различных участках линии фронта, а также давление в информационном поле», — пояснил он. Лидер заявил, что Киев планирует усилить оборону на фронте и усилить давление на россию, добавив, что его правительство не откажется от попыток помешать кремлю «использовать мировой спорт и олимпийское движение для своей пропаганды».

Эта новость появилась после того, как минобороны россии заявило, что Украина может планировать обстрел Краматорска в феврале, ответственность за который позже будет возложена на россию.

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