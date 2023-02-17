Землетрясение ощущалось в еще одной стране: первые подробности

17 февраля землетрясение магнитудой 6,4 ощущалось в провинции Малуку на островах Танимбар (Индонезия).

Об этом сообщает Jewish News Syndicate со ссылкой на геофизическое агентство.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 97 км, данный момент не поступало сообщений о повреждениях или жертвах. Вероятность цунами отсутствует.

Ранее мы рассказывали, что вчерашним вечером, 16 февраля, на севере Израиля и в Сирии ощущалось землетрясение, произошедшее в Турции.

Чуть позже стало известно, что эпицентр землетрясения находился в Средиземном море на глубине 9,26 км и в 6 км от турецкого города Арсуз. Землетрясение магнитудой 5.1 произошло в провинции Хатай.

Губернатор региона Рахми Доган заявил, что нет информации о жертвах или повреждениях в результате этого землетрясения. По его словам, специалисты наблюдают за ситуацией и все силы находятся в режиме готовности.

Также «Курсор» сообщал, что число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции приближается к 45 000 человек. В еврейской общине Антакьи оплакивают смерть президента еврейской общины Саула Дженудиоглу и его жены Фортуны, который нашла мертвыми израильская спасательная миссия в минувшие выходные.

Одновременно с этим членов восьми еврейских семей в ходе специальной операции удалось спасти и доставить самолетом из Антакьи в Стамбул. Их разместили в еврейском доме престарелых и с членами еврейской общины в Стамбуле.

Проведение операции стало возможным благодаря сотрудничеству еврейской общины Стамбула (TJC) и доноров «Keren Hayesod», в том числе израильского бизнесмена и мецената Александра Машкевича. Специалисты предприняли всевозможные усилия для максимально оперативной доставки выживших в Стамбул в условиях транспортного хаоса в этом районе. Подробнее об этом читайте здесь.