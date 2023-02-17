Спецоперация в Турции: Выжившие после землетрясения евреи доставлены в Стамбул

Поскольку число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции в начале этого месяца приближается к 45 000 человек, еврейская община Антакьи оплакивает смерть президента еврейской общины Саула Дженудиоглу и его жены Фортуны. Они были найдены мертвыми израильской спасательной миссией в минувшие выходные.

Об этом сообщает INN.

В то же время члены восьми еврейских семей были спасены в ходе спецоперации и доставлены самолетом из Антакьи в Стамбул. Они размещены в еврейском доме престарелых и членами еврейской общины в Стамбуле.

Операция стала возможной благодаря сотрудничеству еврейской общины Стамбула (TJC) и доноров «Keren Hayesod», в том числе израильского бизнесмена и мецената Александра Машкевича. Были предприняты все усилия, чтобы как можно быстрее доставить выживших в Стамбул, несмотря на транспортный хаос в этом районе. Благодаря пожертвованию еврейская община Стамбула организовала доставку одежды и еды евреям из Антакьи, что позволит им остаться в Стамбуле на ближайшие месяцы, понимая, что они не смогут вернуться в свои дома в будущем.

«Даже в самые трудные дни после катастрофы члены еврейской общины Турции обнаружили единство, которое характеризовало еврейский народ на протяжении поколений. Наши сердца с турецким народом в это трудное время, с надеждой на полное выздоровление раненых», — сказал Машкевич.

Председатель совета директоров Keren Hayesod Global Сэм Грундверг сказал: «Keren Hayesod продолжает неустанно работать по всему миру, оказывая помощь и содействие везде и всегда, когда это необходимо, выполняя ключевую часть нашей миссии — действовать как мост, соединяющий Израиль с еврейскими общинами диаспоры».

Ранее Курсор писал, что региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге сказал, что недавние землетрясения в Турции и Сирии стали самыми сильными стихийными бедствиями в регионе за последнее столетие.

Курсор также сообщал, что в Израиле ощущалось землетрясение. Жителя Израиля утверждают, что на севере страны ощущалось землетрясение.

Наша редакция писала, что израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях. Особая ценность разработки заключается в том, что она позволяет оценить силу начинающегося землетрясения.

Израиль готовится к возможному крупному землетрясению: сколько на это уйдет средств. Сильное землетрясение может оставить без крова 170 тысяч человек.

Напомним, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы.