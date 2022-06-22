СМИ: Ультраортодоксы хотели бы избежать досрочных выборов

Партии ультраортодоксов оказывают давление на «Ликуд», чтобы сформировать альтернативную коалицию, а не рисковать новыми выборами.

По сообщениям СМИ, ультраортодоксальные партии настаивают на том, чтобы «Ликуд» попытался сформировать альтернативную коалицию в нынешнем Кнессете, чтобы предотвратить его роспуск, что приведет к досрочным выборам.

Ультраортодоксальные партии обеспокоены тем, что они уступят свои позиции ультраправой партии «Религиозный сионизм», но они не единственные, кто предпочел бы избежать повторных выборов.

Channel 12 добавляет, что в «Ликуде» и партии «Религиозный сионизм» есть те, кто обеспокоен тем, что, если будут назначены выборы, то они не смогут пройти в следующий Кнессет.

Шансы на альтернативное правительство особенно малы, учитывая, что блок партий, отказывающихся присоединиться к коалиции во главе с председателем «Ликуда» Биньямином Нетаниягу, остается прежним, лишая бывшего премьера большинства.

Тем не менее, Channel 12 сообщает, что министр внутренних дел Айелет Шакед провела большую часть дня в Марокко, звоня практически всем, кто, по ее мнению, мог бы помочь в ее усилиях.

Давление ультраортодоксов на «Ликуд» может объяснить утечку информации в СМИ о том, что партия ведет переговоры с председателем «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем — утверждение, которое последний категорически отрицает.

Сегодня коалиция начинает процесс роспуска Кнессета. Первое голосование по роспуску правительства должно состояться сегодня. Ожидается, что процесс завершится на следующей неделе.

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, телевизионные опросы показывают, что следующие выборы ничего не изменят. Три израильских телеканала провели собственные опросы и выяснили, что если бы выборы состоялись сегодня блок Нетаниягу получил бы 59 или 60 мест, чего не хватает для формирования правительства.

Курсор писал, что гендиректор Ямины ответила, готова ли партия войти в правительство Нетаниягу. Генеральный директор «Ямины» заявила, что ее партия стремится избежать дальнейшего политического тупика.

Председатель МЕРЕЦ сказал, кто виноват в распаде коалиции. Министр здравоохранения Ницан Горовиц, возглавляющий партию МЕРЕЦ, отреагировал на решение о роспуске правительства.

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.