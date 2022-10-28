Жаловалась на боль: из глаза пожилой американки достали 23 забытых линзы

В американском Ньюпорт-Бич пожилая женщина пришла на запись к офтальмологу, потому что начала жаловаться на боль и плохое зрение. Оказалось, что на ее глазах «застряли» 23 контактных линзы.

Об этом сообщает ABC.

Врач была шокирована, когда обнаружила, что является причиной ее жалоб. Дело в том, что женщина перед сном забывала снимать контактные линзы, а утром надевала новые. И так продолжалось 23 дня подряд.

Старые контактные линзы слиплись в зеленую массу, покрывающую глаз. Врачу пришлось вытаскивать их ватной палочкой по одной.

Пациентка чувствует себя хорошо и будет продолжать носить линзы. Она призналась, что не знает, как могла забывать их снимать.

Врач добавила, что ей пришлось использовать очень тонкий хирургический инструмент, ювелирный пинцет, чтобы их разделить.

К слову, случай жительницы Ньюпорт-Бич не одинок. Рекорд принадлежит 67-летней британке, которая за 35 лет забыла в глазу 27 линз.

«Курсор» писал ранее, что сон в линзах грозит обезвоживанием и может привести к гипоксии и отеку роговицы. В крайнем случае для этих целей нужны специальные круглосуточные контактные линзы.

Еще мы писали, что риск заражения редкой глазной инфекцией увеличивается почти в четыре раза, если вы используете мягкие многоразовые контактные линзы.