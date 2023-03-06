В россии настолько сильно ценят своих военных, что периодически их одаривают различным хламом, вместо того, чтобы заплатить за службу.

В то время, как на региональном уровне в россии* проводятся работы по ремонту туалетов и доставке дров для семей мобилизованных граждан, в москве было принято решение помочь семьям таких граждан, закупив для них продуктовые наборы стоимостью 2 тысячи рублей (около 26,5 долларов) каждый.

Подробнее об этом информирует Telegram-канал ASTRA.

Такая мера помощи позволит семьям мобильных граждан в Москве получить поддержку и не беспокоиться о питании в период, когда им приходится переезжать и жить в условиях временного проживания. Данное решение было принято муниципальным правительством российской столицы. Государственная организация города объявила тендер на поставку продовольственных наборов для «членов общественных организаций и семей мобилизованных». Заявки уже опубликованы на сайте госзакупок.

В каждый продовольственный пакет будут включены кусок сыра, пакетик конфет, черный чай, растворимый кофе, а также 300 грамм ветчины и 200 грамм слабосоленой форели, которые будут оплачены из местного бюджета. Город заказал 800 таких наборов, каждый из которых обойдется в 2 тысячи рублей.

Ранее «Курсор» информировал, что генерал США предположил, как именно закончится война в Украине. По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марка Милли, война Украины против россии завершится за столом переговоров, и ни одна из участниц боевых действий не достигнет своих военных целей.

Напоминаем, что война в Украине отбросила экономику россии на 25 лет назад. Министерство финансов россии* опубликовало в понедельник отчет, указав, что дефицит бюджета страны в январе вырос до 1,76 триллиона рублей (24,8 миллиарда долларов). Такие цифры отбрасывают экономику рф на 25 лет назад по сравнению с временем до вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!