В Японии кошки странным поведением предупредили людей о масштабной катастрофе

Сначала домашние питомцы начали «танцевать», а после это перенеслось на людей.

В 50-х годах прошлого века коты в городе Минамата (Япония) начали себя странно вести, что оказалось сигналом страшной экологической катастрофы.

Об этом сообщает Grunge.

Эксперт Хэнк Грен говорит, что местное население начало замечать за своими домашними любимцами нечто, напоминающее танцы.

«Они хаотично дергались, издавая ужасные звуки. К 1956 году люди начали вести себя так же», – утверждает он.

Оказалось, что в воду попало огромное количество отработанной ртути, которую в водоем выбросила компания Chisso Corporation. Согласно данным ВОЗ, преимущественно отравиться ртутью можно вследствие употребления рыбы и моллюсков, которые предварительно загрязнены химическим соединением метилртуть, а также из-за вдыхания паров ртути во время промышленных процессов.

В японском городе произошло именно первое. Попадание ртути в залив отравило обитателей водоема, что отразилось на людях и животных, употреблявших рыбу и других жителей реки.

Эксперты полагают, что коты и люди перестали контролировать свои движения из-за последствий отравления ртутью. Среди других симптомов встречались нарушение памяти и сна, а также почечная недостаточность.

Сейчас эта трагическая вспышка называется болезнью Минамата. В тот период из-за действий Chisso Corporation пострадали как минимум 50 тысяч человек.

В 1996 году японское правительство начало предоставлять компенсации пострадавшим. Ежемесячная выплата составляла около 120 фунтов стерлингов, а также была единовременная выплата 1500 фунтов стерлингов от самой химической компании.

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