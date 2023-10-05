Стали известны подробности удара по военному учебному заведению в сирийском Хомсе.

Число жертв нападения дронов-камикадзе на здание военной академии в сирийском Хомсе превысило сто человек, при этом десятки людей получили ранения.

Об этом пишут "Новости Израиля".

Атака дронов-камикадзе была нанесена по зданию академии во время проведения выпускной церемонии в присутствии министра обороны Сирии. По предварительным данным, большинство погибших - выпускники офицерской академии и другие военнослужащие, а также не менее 20 гражданских лиц, включая родственников выпускников.

Согласно отчетам СМИ, среди убитых находятся два генерала армии Сирии. Власти объявили трехдневный траур в стране, начиная с пятницы, 6 октября.

Никакая организация, включая исламистскую группировку "Тахрир аль-Шамс", не взяла на себя ответственность за нападение. Правительство Сирии заявило, что за атакой стоят "террористические организации, поддерживаемые международными силами", и ответило на этот "трусливый теракт" массированными обстрелами деревень в соседней провинции Идлиб, которая контролируется исламистской оппозицией "Тахрир аль-Шамс".

Накануне США атаковали Сирию и задержали высокопоставленного управленца ИГИЛ. Уточняется, что за решеткой оказался один из лидеров ИГИЛ Мамдух Ибрагим аль-Хаджи Шейх. Также американцы подчеркнули, что в ходе операции никто из мирных жителей не пострадал.

До этого сирийские власти подтвердили взрывы, которые прогремели в районе Тартуса. Дамаск обвинил Израиль в ракетной атаке, жертвами которой стали два боевика "Хизбаллы". Еще 6 террористов получили ранения.