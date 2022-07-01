Жестоко избил еврея: пропалестинскому активисту предъявили обвинение

Пропалестинский активист обвинен в федеральном преступлении на почве ненависти. В жалобе от 10 июня специальный агент Лаваль Джексон показал, что Масуд участвовал в двух других нападениях на евреев в 2021 году.

Пропалестинский активист, жестоко напавший на произраильского еврея в апреле, был обвинен федеральной прокуратурой в преступлении на почве ненависти.

Как сообщает New York Post, Саада Масуд избил Мэтта Гринмана из-за его религии после пропалестинской демонстрации 20 апреля на Манхэттене.

Гринман был участником произраильского контрпротеста. Когда Масуд напал на Гринмана, вокруг потерпевшего был накинут израильский флаг. Согласно уголовному делу, 28-летний мужчина был доставлен в больницу, где его лечили от сотрясения мозга и других травм.

В жалобе от 10 июня специальный агент Лаваль Джексон показал, что Масуд участвовал в двух других нападениях на евреев в 2021 году.

В судебном документе утверждается, что в июне 2021 года Масуд угрожал еврейскому лидеру в Бруклине, говоря ему: «Мы знаем, где ты живешь, мы тебя достанем», а затем дважды ударил его кулаком по голове и телу.

В следующем месяце он ударил по лицу бруклинца с израильским флагом, говорится в документе.

В документе также упоминается, что подозреваемый угрожал произраильским сторонникам в Instagram. Однажды он написал: «Я хотел бы показать вам, что я делаю с сионистами, но я не могу такое публиковать».

Он также, как говорится в документе, написал: «Просто продолжайте смотреть мои истории, я буду продолжать издеваться над вами, грязный сионист» и «Мне жаль вас, сионистов, когда придет судный день, мы зарежем их всех, как овец».

Кроме того, Курсор писал, что повышение разрешений на работу в Газе не будет приостановлено в понедельник.

Еще напомним, что суд в Иерусалиме обязал ПА выплатить компенсацию семьям жертв террора.