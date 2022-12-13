Житель Иллинойса клеил стикеры со свастикой на предвыборные плакаты

По словам прокурора, преступлениям на почве ненависти нет места в цивилизованном обществе.

В США прокуратура предъявила мужчине обвинение в преступлении на почве ненависти за то, что он расклеивал стикеры со свастикой на предвыборном плакате в пригороде Чикаго.

Об этом сообщает Isrtael National News.

По словам прокурора Роберта Берлина, 49-летнему Кейту Клингеману из Нейпервилля, штат Иллинойс, предъявлено два обвинения в преступлениях на почве ненависти и одно — за нанесение наклеек со свастикой на предвыборные плакаты кандидата в члены парламента страны Патрисии Гастин

«Поступки Клингемана просто отвратительны. Преступлениям на почве ненависти нет места в цивилизованном обществе. Все мы заслуживаем того, чтобы с нами обращались с достоинством и уважением, и любой, кто нарушает этот принцип на основании расы, религии или любых других ненавистнических предубеждений, будет привлечен к ответственности», — сказал прокурор.

Отмечается, что наклейки стали очередным преступлением на почве ненависти, связанным со свастикой, которое произошло в районе Чикаго. Там за последний год произошла серия аналогичных преступлений.

Как сообщал Курсор, в октябре еврейский ресторан в США разрисовали свастикой. Владелец веганского еврейского гастронома Ben&Esther’s Джастин Кинг рассказал, что на выходных на вывеске ресторана над изображением бабушки и дедушки Кинга была нарисована свастика.

Он добавил, что несколько недель назад окна входной двери ресторана были разбиты, и два дня подряд кто-то клеил их замки суперклеем.

Ранее мы рассказывали, что в кампусе американского штата Сакраменто обнаружили третью свастику за месяц, а также на вывеске появилась фраза «Белая гордость по всей стране». По словам президента Калифорнийского государственного университета Роберта Нельсена, ему «грустно и противно» из-за этого инцидента.

«Мы должны постоянно и громко осуждать ненавистнические высказывания и символы ненависти. Это вызывает глубокую тревогу и вред и не отражает заботливое сообщество, которым мы хотим и должны быть», – добавил президент университета.

Также Курсор сообщал, что Twitter заблокировал аккаунт Канье Уэста за антисемитские высказывания.